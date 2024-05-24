Beşiktaşlı taraftarların 'Nuri Bilge'ye küfürlü tezahüratı Demirkubuz'u güldürdü: Oğlum yapmayın ya

Beşiktaş, dün Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile karşılaştı ve rakibini 3-2 yenerek, kötü giden sezonu kupa ile kapatmış oldu.

Kara kartal bu sonuçla kupayı 11. kez müzesine götürmüş oldu.

Siyah beyazlı takıma kupayı ve galibiyeti getiren golleri 45+3'te penaltıdan Rachid Ghezzal, 54. dakikada Salih Uçan ve 90+4'te Al Musrati attı. Trabzonspor'un gollerini ise 14. dakikada Onuachu ve 89. dakikada Pepe kaydetti.

Taraftarlar maç sonu şampiyonluk kutlamalarında bulunurken, filmleri dışında Beşiktaşlı olmasıyla da bilinen Zeki Demirkubuz da kutlamalardaydı.

Zeki Demirkubuz'u gören taraftarlar, "Nuri Bilge ananın ***" şeklinde küfürlü tezahüratta bulundu.

Demirkubuz, taraftarlara cevap olarak "Oğlum yapmayın ya" dedi.

NE OLMUŞTU?

İki eski arkadaş olan Türkiye'nin en büyük iki yönetmeni Nuri Bilge Ceylan ve Zeki Demirkubuz'un arası uzun bir süredir açık.

Ceylan ve Demirkubuz, belli aralıklarla bir birleriyle atışıyor.

İkilinin arasının neden bozulduğu ile ilgili ise türlü iddialar var.

Kaynak: Gerçek Gündem