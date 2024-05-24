Mert Hakan Yandaş'tan PFDK'nın cezasına 'emojili' tepki

Fenerbahçe'li futbolcu Mert Hakan Yandaş, PFDK tarafından Galatasaray derbisinde rakibine yaptığı hareket nedeniyle 5 maç men ve 39.000 TL para cezası ile cezalandırılmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Yandaş, paylaşımında yalnızca beş gülücük emojisi kullanarak tepkisini dile getirdi. Bu paylaşım, futbolseverler tarafından farklı yorumlara yol açtı.

Bazı taraftarlar Yandaş'ın bu paylaşımıyla cezayı önemsemediğini ve dalga geçtiğini düşünürken, bazı taraftarlar ise Yandaş'ın üzgün olduğunu ve gülücük emojisinin ironik bir anlam taşıdığını savundu.

PFDK'nın Açıklaması:

PFDK, Mert Hakan Yandaş'a verilen ceza ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. sporcusu MERT HAKAN YANDAŞ'ın, rakip takım mensubuna yönelik saldırısı nedeniyle 5 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 39.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."