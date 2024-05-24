Resmen açıklandı, kadroya dahil edildi: Galatasaray'da yeni transfer!

Galatasaray Çağdaş Faktoring, 2024/25 sezonu kadro yapılanmasına tecrübeli oyun kurucu Ayşe Cora’yı 1 yıllığına kadrosuna katarak sürdürdü.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Daha önce 2011-2014 yılları arasında da sarı kırmızılı formamızı giyen, 2014 EuroLeague Şampiyonu kadroda da yer alan ve yeniden parçalı forması ile mücadele edecek olan Ayşe Cora'ya hoş geldin diyor. Şampiyonluklarla dolu bir Galatasaray kariyeri diliyoruz" denildi.

AYŞE CORA KİMDİR?

3 Mart 1993 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ayşe Cora basketbola Migrosspor altyapısında başladı.

Kulübünün kapanması ile Beşiktaş’a transfer olan Ayşe Cora profesyonel kariyerine de burada başladı. 2008-2011 sezonları arasında siyah beyazlı takımın kadrosunda kendine yer bulan Ayşe Cora, 2011 yılında Florya Metin Oktay tesislerinin kapısından içeri giriş yaptı. 3 sezon boyunca parçalı formasını başarıyla giyen oyuncu 2014 yılında finalde Fenerbahçe’yi yenerek Türk basketbol tarihinin ilk EuroLeague kupasını kazanan kadromuzda da yer aldı.

Sonrasında Edirnespor'a transfer olan Ayşe Cora 2015/16 sezonunda yeniden Beşiktaş'a transfer oldu.

2016/17 sezonuna geldiğimizde ise Fenerbahçe ile anlaşarak 4 sezonluk bir kariyeri oldu. Ardından Ankara temsilcisi BOTAŞ’a transfer olan oyuncu son olarak geçtiğimiz sezon MKY İzmit Belediyespor forması giyiyordu.

Ayşe Cora, geçtiğimiz sezonu 15.6 sayı, 4.8 asist, 4.7 ribaunt, 2 top çalma ve 16,4 verimlilik puanı ortalamaları ile tamamlayarak sezonun en çok öne çıkan 5’ine seçildi.

Kaynak: Gerçek Gündem