Ezeli Rakipler Derbi İçin Stada Geldi
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Dev derbi öncesi ezeli rakipler Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi. Maç öncesi Galatasaray Fenerbahçe ilk 11'leri açıklandı. Zorlu mücadele ile ilgili canlı anlatım Gerçek Gündem'de...
Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında ezeli rakipler karşılaşıyor. Saat 20.00’de başlayacak müsabakada Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Müsabakayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic'in üstleneceği derbinin dördüncü hakemi Kadir Sağlam olacak.
Derbinin tartışmalı yabancı hakemi Vincic sahaya ayak bastı.
OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMİ
Dev karşılaşma öncesi Rams Park'ta güvenlik üst düzeyde. 20 bine yakın emniyet mensubu stat ve çevresinde görev alıyor.
STADA GİRİŞ YAPILDI
Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri’nden ayrılarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi. Sarı-kırmızılı kafile, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma girdi.
Sarı-lacivertliler, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılarak Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne geldi. Fenerbahçe, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Sallai, Sara, Barış Alper, Osimhen.
Fenerbahçe: İrfan Can, Skriniar, Çağlar, Yusuf, Oğuz, Fred, Szymanski, Kostic, Tadic, Dzeko, En Nesyri.
MAÇTAN DAKİKALAR | GALATASARAY 0-0 FENERBAHÇE
Kaynak: Haber Merkezi