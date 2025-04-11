Lider Kritik Virajı Kayıpsız Döndü! Galatasaray, Samsunspor'u 2 Golle Geçti

Süper Lig'in 31. haftasında lider Galatasaray, Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

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Lider Kritik Virajı Kayıpsız Döndü! Galatasaray, Samsunspor'u 2 Golle Geçti

Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Galatasaray, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Yunus Akgün ve 47. dakikada Victor Osimhen attı.

Bu sonucun ardından Galatasaray, ligde 74 puana yükseldi. Samsunspor, 51 puanda kaldı. Lider Galatasaray, maç fazlasıyla takipçisi Fenerbahçe ile puan farkını 6'ya yükseltti. Müsabakayı gol yemeden tamamlayan Galatasaray ayrıca Süper Lig'de bu sezon kalesini de 10. kez gole kapadı. Sarı-kırmızılılar, 2024-2025 sezonunda ligde oynadığı 29 müsabakada kalesinde 27 gol gördü.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Galatasaray, sahasında Bodrum FK ile karşılaşacak. Samsunspor, Alanyaspor deplasmanına gidecek.

Kaynak: Haber Merkezi

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