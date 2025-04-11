Vodafone Sultanlar Ligi'nde Şampiyonluk Yarışı Yarın Sürecek

Vodafone Sultanlar Ligi'nde 1-4 etabının ikinci maçları yarın oynanacak. Fenerbahçe Medicana, Galatasaray Daikin ile, VakıfBank ise Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Şampiyonluk Yarışı Yarın Sürecek

Vodafone Sultanlar Ligi’nde play-off 1-4 etabının ikinci maçlarının heyecanı yarın yaşanacak.

Günün ilk maçında Fenerbahçe Medicana, saat 13.30'da Galatasaray Daikin'i Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda konuk edecek. İlk müsabakayı 3-2’lik skorla kazanan Galatasray Daikin, seride 1-0 önde bulunuyor.

Günün ikinci karşılaşmasında ise VakıfBank, saat 18.00'de VakıfBank Spor Sarayı'nda Eczacıbaşı Dynavit ile karşılaşacak. Eşleşmede Eczacıbaşı'nın ev sahipliğinde yapılan ilk maçı sarı-siyahlılar 3-1 kazandı.

İki galibiyete ulaşan takımlar şampiyonluk için yarışacak, mağlup olan ekipler ise 3 ve 4. Sıra için mücadele edecek.

Kaynak: AA

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