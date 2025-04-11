Beşiktaş'tan 'Baba Hakkı' İçin Anma Töreni

Süper Lig ekibi Beşiktaş, efsaneleri arasında yer alan 'Baba' lakaplı Hakkı Yeten için anma töreni düzenleyeceğini duyurdu.

Beşiktaş'tan 'Baba Hakkı' İçin Anma Töreni

Süper Lig ekibi Beşiktaş, eski başkanı, teknik direktörü ve efsane futbolcusu ‘Baba Hakkı’ için anma töreni düzenleyeceğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre "Baba" Hakkı vefatının 36. yılında, 16 Nisan Çarşamba günü Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anılacak.

Saat 11.00'de yapılacak anma töreni için 45 dakika öncesinde Tüpraş Stadyumu'ndaki kulüp binasından servis kaldırılacak.

Kaynak: AA

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