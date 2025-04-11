Skriniar Fenerbahçe'de Kalacak mı?

Fenerbahçe’ye ara transfer döneminde kiralık olarak katılan Milan Skriniar, takımdaki geleceği hakkında konuştu.

Slovak defans oyuncusu, ligin bitiminde gerekli konuların masaya yatırılacağının mesajını verdi. Skriniar, "Uygun zaman geldiğinde sportif direktörümüz ve başkanımızla bu konuları muhakkak konuşacağız. Ben sezon sonuna kadar elimden gelenin en iyisini yapacağım. Zamanı geldiğinde geleceğim hakkında konuşacağız” diye konuştu.

Kaynak: AA