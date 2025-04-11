Ünlü Futbolculara Şok Soruşturma! Aralarında Türkiye'de Oynamış O İsim de Var

İtalya’da futbol dünyası birçok futbolcu hakkında başlatılan yasa dışı bahis soruşturmasıyla çalkalandı. Serie A’da halen aktif şekilde oynayan ve bir dönem top koşturmuş olan bir grup futbolcu hakkında yasa dışı bahis sitelerinde bahis oynadıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Soruşturma geçiren futbolcuların arasında bonservisi Galatasaray’da olan Nicola Zaniolo’nun da yer alması dikkat çekti.

İtalya basınında yer alan haberlere, Milano Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü Aralık 2021 ile Ekim 2023 döneminin incelendiği soruşturma çerçevesinde 5 kişi hakkında ev hapsi talep edildi ve 1,5 milyon avroluk nakde el konuldu.

ÇOK SAYIDA FUTBOLCUNUN ADI KARIŞTI

Yasa dışı bahis soruşturmasında adı geçen isimler arasında, daha önce yasa dışı bahis soruşturmasına karışan ve bu nedenle ceza da alan Sandro Tonali ve Nicola Fagioli'nin yanı sıra Nicolo Zaniolo, Alessandro Florenzi, Weston McKennie, Mattia Perin, Leandro Paredes, Angel Di Maria, Raoul Bellanova, Samuele Ricci, Cristian Buonaiuto, Matteo Cancellieri ve Adames Hector Firpo gibi isimler yer aldı.

Haberlere göre, söz konusu futbolcuların futbol maçlarına bahis yapmadığı, farklı branşlarda bahis oynadıkları ya da poker gibi oyunlara katıldıkları bildirildi.

Futbolcuların, Milano’daki bir kuyumcu üzerinden ödeme yaparak, bahis harcamalarını gizleyemeye çalıştıkları iddia edildi.

Kaynak: AA