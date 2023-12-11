Kritik maç öncesi ortam kızıştı: Kopenhag antrenörü Neestrup, Okan Buruk'u hedef aldı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında Kopenhag deplasmanına çıkacak.

Parken Stadyumu'nda oynanacak maç, TSİ ile saat 23:00'da başlayacak.

Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Michael Fabbri olacak. Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Massimiliano Irrati görev yapacakken, Irrati'ye AVAR'da Paolo Valeri eşlik edecek.

Karşılaşma öncesi basın toplantısında konuşan Kopenhag Teknik Direktörü Neestrup, Sarı kırmızılı teknik adam Okan Buruk'u hedef aldı.

Neestrup, Buruk hakkında "Galatasaray Teknik Direktörü, Bayern ile oynadığımız maçla ilgili saygısızca konuştu. Biz Bayern'e karşı çok iyi mücadele ettik. Bu söylemler hem bana, hem oyuncularıma hem de mücadelemize karşı saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK NE DEMİŞTİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Bayern Münih'in sahasında Kopenhag ile 0-0 berabere kalması üzerine, "Bayern Münih'in Kopenhag'a puan vermesi hayal kırıklığı oluşturdu. Bayern ilk defa rotasyon yaptı ve maç içerisinde de çok kazanmak istiyormuş gibi bir oyun sergilemedi" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem