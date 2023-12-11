Seçil Erzan'a yapılan küfürlü tezahürat Arda Turan'ı çilden çıkardı: Görüşeceğiz sizinle maçtan sonra

Trendyol 1. Lig'in 15. hafta maçında lider Eyüpspor, sahasında Şanlıurfaspor'u ağırladı.

Eyüpspor karşılaşmadan 4-0'lık sonuçla galip ayrıldı.

Maç esnasında Eyüpspor taraftarı, Arda Turan'ı dolandıran Seçil Erzan hakkında küfürlü tezahüratlarda bulundu.

Turan taraftarlarına dönerek, “Ne gerek var şimdi? Görüşeceğiz sizinle maçtan sonra" ifadelerini kullandı.

O anlar sosyal medyada gündem oldu.

NE OLMUŞTU?

'Fatih Terim Fonu' olarak bilinen fon vurgununda, DenizBank'ın, İstanbul Levent Büyükdere Caddesi'ndeki şube müdürü Seçil Erzan, Fatih Terim aracılığıyla, Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Fernando Muslera, Emre Çolak gibi futbol dünyasından ünlü isimleri dolandırmıştı.

Erzan ayrıca Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı, iş insanı Atilla Baltaş gibi isimleri de dolandırmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem