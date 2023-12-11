Süper Lig'e teknik direktör dayanmıyor: 15. ayrılık!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, teknik direktör Alparslan Erdem ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzde futbolcu, yardımcı antrenör ve teknik sorumlu olarak birçok başarıya imza atan hocamız Alparslan Erdem ile bugün itibarıyla karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" denildi.

15 MAÇTA 4 GALİBİYET

Alparslan Erdem, bu sezon ligde VavaCars Fatih Karagümrük'le 15 maçta 4 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ŞOTA

Kulüpten yapılan açıklamada, Alparslan Erdem ile yolların ayrılması sonrası Şota Arveladze ile prensipte anlaşıldığı belirtildi. Gürcü teknik adam, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de görev almıştı.

Öte yandan Süper Lig'de teknik direktör ile yol ayrımına giden takımlar şöyle:

- Emre Belözoğlu - Başakşehir,

- Erdal Güneş - Gaziantep,

- Çağdaş Atan - Kayserispor,

- Fatih Tekke - İstanbulspor,

- Hüseyin Eroğlu - Samsunspor,

- Tolunay Kafkas - Ankaragücü,

- Şenol Güneş - Beşiktaş,

- Osman Özköylü - Pendikspor,

- Olcay Demir - İstanbulspor,

- Nenad Bjelica - Trabzonspor,

- Aleksandar Stajonevic - Konyaspor,

- Ömer Erdoğan - Alanyaspor,

- Burak Yılmaz - Beşiktaş,

- Kemal Özdeş-Kasımpaşa,

- Alparslan Erdem- Fatih Karagümrük.

Kaynak: Gerçek Gündem