Galatasaray'da Kopenhag maçı öncesi kritik iki isim kamp kadrosuna dahil edildi!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son maçında Galatasaray, yarın TSİ 23.00’te Parken Stadı'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile mücadele edecek.

Sarı-kırmızılılarda bu maçın kamp kadrosunda sakatlığını atlatan Davinson Sanchez ve Adana Demirspor maçında riske edilmeyen Hakim Ziyech de yer aldı.

Galatasaray'ın Kopenhag maçı kamp kadrosu şöyle:

- Fernando Muslera,

- Angelino,

- Davinson Sanchez,

- Kerem Aktürkoğlu,

- Kerem Demirbay,

- Mauro Icardi,

- Dries Mertens,

- Wilfried Zaha,

- Günay Güvenç,

- Tete,

- Hakim Ziyech,

- Kaan Ayhan,

- Victor Nelsson,

- Sergio Oliveira,

- Lucas Torreira,

- Abdülkerim Bardakcı,

- Barış Alper Yılmaz,

- Kazımcan Karataş,

- Tanguy Ndombele,

- Sacha Boey,

- Cedric Bakambu.

GALATASARAY GRUPTAN ÇIKMA PEŞİNDE

Galatasaray, grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle aldığı 5 puan ve averajla 3. sırada bulunuyor. Kopenhag da 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla 2. sırada yer alıyor.

KAZANMASI GEREKİYOR

Galatasaray, Kopenhag karşısında galip ayrılması durumunda grubu 2. olarak tamamlayıp adını son 16 turuna yazdıracak. Sarı-kırmızılılar berabere kalır ya da kaybederse Manchester United - Bayern Münih maçının sonucuna göre gruptaki sıralama belli olacak. Galatasaray berabere kalır veya yenilirse, Manchester'ın puan kaybetmesini bekleyecek ve bu durumda yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

4. RANDEVU

Galatasaray ile Kopenhag bugüne kadar 3 kez rakip oldu. Söz konusu mücadelelerde iki takım 1'er galibiyet elde etti. 1 mücadele de berabere sona erdi. Aslan'ın 5 golüne, Kopenhag 4 golle karşılık verdi. Grupta İstanbul'da oynanan karşılaşma 2-2'lik skorla tamamlandı.

PARKEN STADI'NDA YİNE TARİHİ MAÇ

Mücadelenin oynanacağı Parken Stadyumu'nda Galatasaray'ın iyi anıları bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, 17 Mayıs 2000 tarihinde UEFA Kupası finalinde İngiliz ekibi Arsenal ile bu statta karşı karşıya geldi. Cimbom, rakibini penaltılarla geçerek kupayı müzesine götürdü ve Türk futbolun ilk Avrupa kupasını kazandı. Teknik Direktör Okan Buruk da o müsabakada sarı-kırmızılılarla ile sahadaydı.

MAÇIN HAKEMİ İTALYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN

Kopenhag - Galatasaray maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Daniele Orsato yönetecek. Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Michael Fabbri olacak. Müsabakada VAR olarak da Massimiliano Irrati görev yapacak.

Kaynak: Gerçek Gündem