Kenan Yıldız'dan '10 Numara' Asist: Juventus Kazanarak Başladı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen A Milli Futbolcumuz Kenan Yıldız, ligin ilk maçına asistle başladı.

Kenan Yıldız'dan '10 Numara' Asist: Juventus Kazanarak Başladı

İtalya Serie A'da ilk hafta maçında Juventus ile ligin yeni ekibi Como karşılaştı.

Mücadele 3-0 Juventus lehine sonuçlandı. Juventus 23. dakikada Mbangula ile öne geçti.

KENAN YILDIZ'DAN ASİST

Juventus 45+1. dakikada Kenan Yıldız'ın yerden çevirdiği topu tamamlayan Weah'ın golü ile farkı ikiye çıkardı. 90+1. dakikada Cambiaso maçtaki son sözü söyledi.

47. dakikada Dusan Vlahovic ağları bulsa da, VAR kararıyla birlikte ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.

Bu sonuçla birlikte Juventus sezona 3 puanla başladı. Siyah-beyazlılar ligin ikinci haftasında Verona deplasmanına çıkacak.

Milli oyuncu Kenan Yıldız 90 dakika sahada kaldı.

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Kenan Yıldız'dan '10 Numara' Asist: Juventus Kazanarak Başladı Kenan Yıldız'dan '10 Numara' Asist
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