Kenan Yıldız'dan '10 Numara' Asist: Juventus Kazanarak Başladı
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'ta 10 numaralı formayı giyen A Milli Futbolcumuz Kenan Yıldız, ligin ilk maçına asistle başladı.
İtalya Serie A'da ilk hafta maçında Juventus ile ligin yeni ekibi Como karşılaştı.
Mücadele 3-0 Juventus lehine sonuçlandı. Juventus 23. dakikada Mbangula ile öne geçti.
KENAN YILDIZ'DAN ASİST
Juventus 45+1. dakikada Kenan Yıldız'ın yerden çevirdiği topu tamamlayan Weah'ın golü ile farkı ikiye çıkardı. 90+1. dakikada Cambiaso maçtaki son sözü söyledi.
47. dakikada Dusan Vlahovic ağları bulsa da, VAR kararıyla birlikte ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi.
Bu sonuçla birlikte Juventus sezona 3 puanla başladı. Siyah-beyazlılar ligin ikinci haftasında Verona deplasmanına çıkacak.
Milli oyuncu Kenan Yıldız 90 dakika sahada kaldı.