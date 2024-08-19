Ali Koç'a Saldıran Fatih Özkan Özür Mesajı Yayımladı: 'Ali Koç ve Tüm Fenerbahçe Camiasından Özür Dilerim'

17 Ağustos Cumartesi akşamı Göztepe-Fenerbahçe maçının devre arasında, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a saldıran Göztepespor yöneticisi Fatih Özkan, yazılı özür mesajı yayımladı.

Ali Koç'a Saldıran Fatih Özkan Özür Mesajı Yayımladı: 'Ali Koç ve Tüm Fenerbahçe Camiasından Özür Dilerim'

Göztepe - Fenerbahçe arasındaki oynanan maçın devre arasında yaşanan olayda, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’u iterek düşüren Fatih Özkan açıklama yaptı.

'ALİ KOÇ VE TÜM FENERBAHÇE CAMİASINDAN ÖZÜR DİLERİM'

Özkan, Göztepe ve Fenerbahçe başkanları ile iki kulübün camialarından özür diledi:

“17.08.2024 tarihinde futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve halihazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeniyle son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim.

Kamuoyunun bu olay nedeniyle daha fazla meşgul edilmemesi, her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulübümüzün Onursal Başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Y. Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygı ile bildiririm”

Ali Koç'a Saldıran Fatih Özkan Özür Mesajı Yayımladı: 'Ali Koç ve Tüm Fenerbahçe Camiasından Özür Dilerim' - Resim : 1

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