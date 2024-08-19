Vahşetin Adresi Kütahya: 13 Sokak Köpeği Sulama Havuzunda Ölü Bulundu

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde 13 sokak köpeği, bir dağ evinin sulama havuzunda ölü bulundu. Yapılan incelemede, köpeklerin havuza canlı canlı atıldığı ve havuzdan çıkmak için ölene dek çaba harcadıkları ifade edildi.

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Vahşetin Adresi Kütahya: 13 Sokak Köpeği Sulama Havuzunda Ölü Bulundu

Domaniç ilçesinde bir grup avcı, kaybolan bir av köpeğini bulmak için bölgede arama yaptı. Bu sırada avcılardan biri dağ evinin sulama havuzunda ölü köpekler olduğunu gördü.

İhbar üzerine Kütahya Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ), İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Domaniç İlçe Jandarma Komutanlığı, Domaniç Belediyesi ekipleri ile Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi.

Yapılan incelemede sulama havuzu içinde bulunan 2’si sahipli 13 köpeğin öldürüldüğünü tespit etti.

'KİM BÖYLE BİR CANİLİK YAPAR?'

İlçe sakinlerinden Süleyman Dinç, kaybolan av köpeğini arayan bir arkadaşının talebi üzerine bölgede arama çalışması yaptıklarını belirterek, “Bir duyum aldık ‘havuzun içinde köpekler var’ diye. Şu an tespit edildi ki hayvanlar buraya canlı canlı atılmışlar. Köpekler, çıkabilmek için havuzu tırmalamışlar, tırnak izlerinden belli. Bu vahşeti yapanları kınıyorum. Bir de vatandaşın havuzuna atılmış, kim böyle bir canilik yapıp yarı canlı bu hayvanları atar? Bunun adı caniliktir. Bu olayın araştırılmasını ve sorumluların cezalandırılmasını istiyorum” dedi.

Ölü bulunan 13 köpekle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Sokak köpekleri
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