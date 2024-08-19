Vurulduğu İddia Edilmişti… CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bacağı Neden Kırıldı?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının neden kırıldığı merak konusu oldu. Sosyal medyada Özel’in vurulduğu iddia edildi. İddiaların ardından CHP lideri Özgür Özel, konuya ilişkin gazeteci Barış Yarkadaş’a açıklama yaptı.

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Vurulduğu İddia Edilmişti… CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Bacağı Neden Kırıldı?

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ayağının kırıldığını açıklamıştı. Konuya ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Basit bir ev kazası geçirdim. Sağlık durumumum gayet iyi" demişti.

Sosyal medyada Özel’in ayağından vurulduğu iddia edildi. Bu iddiaların ardından ilişkin gazeteci Barış Yarkadaş, CHP lideri Özel’e ulaştı.

'FETÖ'CÜ HESAPLAR PAYLAŞTI'

Özgür Özel, "FETÖ'cü hesaplar yaydı. Ayağımda ufak bir kırık var" açıklamasını yaptı.

Yarkadaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Bugün Özgür Özel’i aradım böyle bir şey dolaşıyor ortada bu nedir dedim. Özgür Özel ‘Bu paylaşımı ilk önce sabah saatlerinde FETÖ’cü hesaplar paylaştı, ben bu paylaşımları görünce FETÖ’cülerin peşinden gidenlerin de bunları paylaştığını gördüm. Benim Güven Hastanesi'nde çekilen filmin e-sağlık üzerinden e-devlet’e yüklüdür. İsteyen bakabilir. Devletin elinde olan filmde parmaktaki kırık ortadadır isteyene filmi de atabilirim’ dedi."

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