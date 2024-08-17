Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri... Özgür Özel, Ayağında Yürüme Botuyla Geldi

Hacıbektaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 61. Ulusal 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ayağında yürüme botuyla geldi.

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Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri... Özgür Özel, Ayağında Yürüme Botuyla Geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hacıbektaş Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen 61. Ulusal 35. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri'ne beraber katıldı.

CHP lideri Özel ve İmamoğlu etkinliklere katılmadan önce KİPTAŞ Hacıbektaş Mihmandar konaklama evine aynı araçta geldi. Özel, burada vatandaşlarla fotoğraf çekildi. Özel, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir çocuğu "Ayağıma basma, yakışıklı" diyerek uyardı. Özel'in merdivenleri inerken ayağındaki kırık nedeniyle zorlandığı görüldü.

İmamoğlu ve Özel ardından Cumhuriyet Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe katıldı.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Hacıbektaş Belediyesi Ali Kaim'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu Hacı Bektaş-ı Veli Dergahı ziyaretinin ardından etkinliğe katıldı.

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Kaynak: ANKA

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