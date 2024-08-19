Dilan Polat Tahliye Edildi! Duruşma Savcısı Tahliyeyi İstemedi

SEYHAN AVŞAR

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi, aralarında Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da olduğu 5'i tutuklu sanık hakkında 9 Ağustos'ta yaptığı aylık tutukluk incelemesinde tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bunun üzerine Dilan Polat'ın avukatı Sevinç Horoz, Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesine tutukluluğa itiraz dilekçesi sundu. Mahkeme söz konusu itiraza ilişkin cumhuriyet savcısından görüş aldı.

DURUŞMA SAVCISINDAN RET ALDI

Savcı, sanıklar Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Ahmet Gün ve Alper Kürşat Polat'ın üzerlerine atılı suçların vasıf ve mahiyeti, bu suçların katalog suçlardan oluşu, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, mevcut delil durumu, suç için yasada öngörülen ceza miktarları ve buna bağlı olarak sanıkların kaçma şüphesinin bulunması, bu aşamada adli kontrol tedbirinin de yetersiz kalacağı hususları birlikte değerlendirildiğinde yapılan itirazın reddedilmesi gerektiğini belirtti.

MAHKEME KARŞI KARAR ALDI

Mahkeme heyeti ise savcının görüşüne karşın atılı suçların vasfının sanık lehine değişmesi ihtimali bulunduğunu belitti ve Dilan Polat’ın tahliyesine karar verdi.

Kaynak: Gerçek Gündem