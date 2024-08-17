Dilan Polat Davasının Seyri Değişebilir! Gizli Tanık Tek Tek Tüm Sistemi Anlattı

Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı davanın başlamasına sayılı günler kala yazdığı mektupla itiraflarda bulunan gizli tanık, açık ismiyle savcılıkta tanık olarak ifade verdi. Günaydın’da yer alan habere göre; Engin Polat'la ilgili bütün detayları anlatan tanık E.Ç'nin savcılık ifadesine ulaşıldı. Davanın seyrini değiştirebilecek tüm itiraflar dava dosyasına eklendi.

İŞTE O İFADE...

Yasa dışı bahis için kurulan sitelerin temel bir isme sahip olduğunu, bu sitelerin kapandığı zaman ise site isminin sonundaki rakam değiştirilerek tekrar açıldığını söyleyen tanık, 2013 yılının temmuz ayına kadar bu sistemin başında olduğunu ifade etti.

Cezaevine girdikten sonra da Derkan Başer ile irtibatının devam ettiğini belirten tanık E.Ç., şunları kaydetti:

"Bahsettiğim gibi cezaevine girmiş olsam da Başer ile irtibatım 2023 yılı Temmuz ayında bana yanlış yapana kadar devam etti. Aslında Başer'e yanlışı yapan ortağı olan Veysel Şahin isimli bir başka bahis organizatörüdür.

Bu şahıs beni devre dışı bırakmak için Derkan'a hakkımda olumsuz şeyler söylemiş, Derkan benimle irtibatı kopardı. Ben de bu duruma kızdığım için gerçekleri sizinle paylaşmak istedim."