Motosiklet İle Otomobil Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

Konya'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

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Motosiklet İle Otomobil Çarpıştı, Sürücü Yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi İsmail Efendi Caddesi üzerinde saat 08.30 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, A.E.İ. idaresindeki 42 MB 4465 plakalı otomobil ile E.Y.T.'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yere düşerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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