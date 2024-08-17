Bilecik'te Kamyonet Betona Çarptı: 2 Yaralı

Bilecik'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet su kanalındaki betona çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:
Bilecik'te Kamyonet Betona Çarptı: 2 Yaralı

Bilecik-Sakarya kara yolunda seyir halindeki 07 BAC 653 plakalı kamyonet sürücüsü Barış Ş., Vezirhan beldesinde aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç yolun sağında bulunan su kanalındaki betona çarptı.

Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken, araç içinde yolcu olarak bulunan Doğuş Ş. araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Araç içinde sıkışan şahıs sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kamyonetin Antalya'dan yüklediği ev eşyası ile İstanbul'a gittiği öğrenildi.

Motosiklet İle Otomobil Çarpıştı, Sürücü YaralandıMotosiklet İle Otomobil Çarpıştı, Sürücü YaralandıGüncel

Tekirdağ'da Alkollü Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!Tekirdağ'da Alkollü Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!Güncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Bilecik
Son Güncelleme:
Motosiklet İle Otomobil Çarpıştı, Sürücü Yaralandı Motosiklet İle Otomobil Çarpıştı, Sürücü Yaralandı
Yağ Şişelerininiz Arınmıyor Mu? Bu Yöntemle Şişeleriniz Pırıl Pırıl Olacak Yağ Şişelerininiz Arınmıyor Mu? Bu Yöntemle Şişeleriniz Pırıl Pırıl Olacak
Poğaça Lezzetinde Kurabiye Yapmanın Yolu! Deneyen Vazgeçemiyor Poğaça Lezzetinde Kurabiye Yapmanın Yolu! Deneyen Vazgeçemiyor
Tekirdağ'da Alkollü Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı! Tekirdağ'da Alkollü Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
ÇOK OKUNANLAR
Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı Aydemir Akbaş'tan Akrabalarını Kızdıracak Vasiyet: Mirasını Kime Bıraktığı Ortaya Çıktı
Ünlü Kozmetik Firması Avon'dan İflas Başvurusu! Ünlü Kozmetik Firmasından İflas Başvurusu!
Aydemir Akbaş Hayatını Kaybetti! Aydemir Akbaş Hayatını Kaybetti!
TRT'deki Spiker Kavgasında Yeni Perde: Hande Baladın ve Melissa Vargas ile İlgili İfadeler Ağızları Açık Bıraktı Hande ve Vargas ile İlgili İfadeler Ağızları Açık Bıraktı
İktidarın 2025 Planı Ortaya Çıktı: Emekliye ve Çalışana Ne Kadar Zam Gelecek? Emekliye ve Çalışana Ne Kadar Zam Gelecek?