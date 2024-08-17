Tekirdağ'da Alkollü Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!

Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil park halindeki araçlara çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

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Tekirdağ'da Alkollü Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, Atatürk Bulvarı'nda Malkara istikametine seyreden A.Ş. yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine park halinde bulunan araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç, ardından başka bir araca daha çarptı. Üç aracın karıştığı kazada sürücü A.Ş. yaralandı.

Yaralı sürücü, 112 sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ve yapılan incelemede hayati tehlikesinin olmadığı tespit edildi.

Alkol testi sonucunda sürücünün 0.56 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaynak: İHA

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