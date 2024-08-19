Bugün Tahliye Kararı Verilmişti: Dilan Polat Cezaevinden Çıktı

Kara para aklama ve yasadışı bahis suçları kapsamında tutuklanan Dilan Polat hakkında 9 aylık tutukluğun ardından tahliye kararı verildi.

Gerçek Gündem'e konuşan avukat Sevinç Horoz, son aylık tutukluluk değerlendirmesine itirazının kabul edildiğini, mahkemenin Dilan Polat’ın tutuksuz yargılanmasına karar verdiğini aktardı.

ENGİN POLAT'A TAHLİYE YOK

Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda olan Polat'ın bugün cezaevinden çıkması bekleniyor. Engin Polat için olan tahliye talebi ise reddedildi.

Dilan Polat'ın kayınvalidesi Şükran Polat da tahliye haberini sosyal medya hesabından paylaştı. Şükran Polat, "Şükürler olsun Dilan'ım" ifadesini kullandı.

Polat, saat 17.00'de cezaevinden tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli altı ilde 1 Kasım 2023’te başlayan operasyonlarda, Dilan ve Engin Polat çifti dahil 24 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK ön inceleme raporunda tasfiye halindeki üç firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girdiği belirlendi.

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamadaysa Engin Polat’a ait Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığı tespit edildi. Şüphelilerin kimliği belirlenince İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiği, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı saptandı.

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu dahil şüphelilerden 16’sı tutuklandı. 27 şirkete kayyum atanmasına hükmedildi.

16 tutuklunun ‘vergi usul kanununa muhalefet’ suçundan tahliyesine, buna karşılık ‘suç örgütü kurma ve üye olma’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘yasadışı bahis’ suçlarından tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Dilan Polat’ın 2019’da ‘şampiyonlar ligi’ adıyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta yer alan bazı kişiler kimlikleri tespit edilip soruşturmaya dahil edildi. Savcılığın talebi üzerine Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman’ın yurt dışına çıkışı yasaklandı.

Kaynak: Gerçek Gündem