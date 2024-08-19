Özgür Özel ve Ali Koç'tan Sürpriz Görüşme

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le bir araya geldi.

Görüşme CHP Genel Merkezi'nde yapıldı. İkili, daha önceden alınan bir randevu üzerine bir araya gelirken, randevu talebinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan geldiği öğrenildi. Görüşmede Koç'a Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyeleri eşlik etti.

CHP lideri Özel’e ise CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Sevgi Kılıç ve Gülşah Deniz Atalar eşlik etti.

Koç’un bir sonraki ziyaretinin ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yapılacağı bildirildi.