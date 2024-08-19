Ankara Temsilcimiz Altan Sancar'a Soruşturma

Ankara Temsilcimiz Altan Sancar, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında ifade verdi.

Soruşturma, Sancar’ın 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimlerle ilgili attığı bir X paylaşımı hakkında başlatıldı.

Seçim günü sosyal medyaya yansıyan görüntülerde söz konusu illerdeki bazı okulların önünde topluca oy kullanmaya getirilen kişiler olduğu görülmüştü. DEM Parti, birçok il ve ilçede asker ve polislerin taşımalı seçmen olarak getirilip oy kullandıklarını iddia edilmişti.

Sancar, 31 Mart’ta Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’ndeki illerden gelen “taşıma seçmen” görüntülerine dair, “Şırnak, Kars, Iğdır, Ağrı, Siirt, Hakkari, Mardin gibi yerlerden gelen taşıma seçmen görüntüleri akıllara ziyan. Otobüs ve minibüsler ile getirilip oy kullandırılan insanlar var. Hatta ‘Nereden geldiniz?’ sorusuna, ‘Şehir dışından’ diye cevap verenler bile var” paylaşımında bulunmuştu.

'GAZETECİLİĞİN GEREĞİNİ YAPTIM'

Söz konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu söyleyen Sancar, ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini belirterek şunları söyledi.

“Ben gazeteci olarak Gerçek Gündem Ankara Temsilcisi ve aynı zamanda TV 100 ve Sözcü TV yorumcusuyum. Bahse konu evrakta belirtilen yorumları ben yazdım. Seçim günü çok yoğun bir gündü ve Türkiye’nin farklı yerlerinden yüzlerce görüntü geliyordu. Görüntüler arasında bahse konu tweetdeki görüntüler de vardı. Bu bit yorum değil haberdi. İçerikteki sözler gelen görüntülerden elde edilen bilgilerdir. Açık kaynaklardan bu görüntülere ulaşılarak sözler doğrulanabilir. Ben halkın haber alma hakkı ve anayasal hakkı kullanarak mesleğimin gereğini yaptım. Mesleğim de anayasal koruma altındadır.”

Kaynak: Gerçek Gündem