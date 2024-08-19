Çankırı'daki Orman Yangını Hızla Yayılıyor: 4 Köy Tahliye Edildi

Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde çıkan orman yangını hızla büyüyerek ilerlerken, 4 köy tahliye edildi.

Çankırı'nın Ilgaz ilçesine bağlı Yukarımeydan köyü mevkisinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla büyümeye devam ediyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürerken, güvenlik gerekçesiyle Yukarımeydan, Aşağımeydan, Aşağıdere ve Yukarıdere köyleri tahliye edildi. Tahliye edilen köylerde yaşayan vatandaşlar, güvenli bölgelere yönlendirildi. Yangının diğer yerleşim yerlerini de tehdit ettiği belirtildi.

4 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Yangın bölgesinde açıklama yapan Ilgaz Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, yangının şu ana kadar yaklaşık 500 hektarlık bir alanı etkilediğini belirterek, “Korktuğumuz başımıza geldi. 4 köyümüzü tahliye ettik ve vatandaşlarımızı güvenli bölgelere yerleştirdik. Havadan ve karadan gelen ekiplerle yangını kontrol altına almak için çaba gösteriyoruz. Ancak rüzgarın etkisiyle yangın hızla yayılıyor. Şu an yapabileceğimiz en iyi şey, rüzgarın kesilmesi için dua etmek” dedi.

Kaynak: İHA