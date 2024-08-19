Filistinli İş İnsanına İstanbul'da Suikast! Emniyet, Saldırının Detaylarını Açıkladı

Kağıthane'de 2 Filistinlinin bulunduğu otomobile düzenlenen silahlı saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü, olaya ilişkin açıklama yaptı.

Emniyet, Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıda 4 kişinin yakalandığı ve 2 adet silahın ele geçirildiği bigisini verdi.

CAN KAYBI YAŞANDI

Dün saat 22.30 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta bir şahıs içerisinde Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas, arkadaşı F.M. ve koruması E.K.'nin bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulunmuştu.

Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli iş adamı Abdulkadir Anas (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve Anas'ın koruması E.K. yaralanmıştı.

ÇOK SAYIDA BOŞ KOVAN BULUNDU

Filistinli iş adamına silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı F.M. ve E.K.'yi ambulansla hastaneye kaldırmıştı.

Yaralılardan F.M.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, Anas'ın koruması E.K'nin ise ayağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu öğrenilmişti. Onlarca kurşunun sıkıldığı saldırıda olay yeri inceleme ekipleri, olay yerinde susturucu takılmış bir tabanca ile çok sayıda boş kovan bulmuştu.

İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü olaya ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “18 Ağustos Pazar günü saat 22.20 sıralarında İstanbul Kağıthane’de silahlı kavga olduğunun belirlenmesi üzerine ivedi bir şekilde olay yerine intikal edilmiş, İstanbul Emniyet Müdürlüğünce geniş kapsamlı çalışma başlatılmıştır.

Olay yerinde yapılan incelemelerde kimlik bilgileri belirlenen Abdulkadir Anas, F.M. ve E.K. isimli şahısların silah ile açılan ateş sonucu yaralandığı anlaşılmış, sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Abdulkadir Anas isimli şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiştir” ifadelerine yer verildi.

3 FARKLI ARAÇ KULLANMIŞLAR

Açıklamada hastaneye kaldırılan F.M.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu, E.K. isimli şahsın ise tedavisinin bilinci açık bir şekilde devam ettiği belirtilerek, “Yürütülen saha çalışmalarında olay yeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera kaydı görüntüleri detaylı bir şekilde incelenmiş, bir şüpheli şahsın araç içerisinde bulunan mağdur şahıslara yönelik silahla ateş açtığı belirlenmiş, olay yerinde kullanılan suç unsuru silah ile 8 adet boş kovan ele geçirilmiştir. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli şahsın olay yerinden yaya olarak kaçtığı, kendisini olay yeri yakınlarında bekleyen bir araca binerek uzaklaştığı belirlenmiş, şahısların izini kaybettirmek için 3 farklı araç kullandıkları anlaşılmıştır. Şüpheli 2 araç bulunmuş, araçlara yönelik yapılan incelemelerde kiralık olduğu belirlenmiş, yapılan aramalarda ise bir araç içerisinde 1 adet silah ele geçirilmiştir.

Çalışmalar kapsamında G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şahısların olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir. Mağdur şahıslara silah ile ateş açan ve olay yerinden 3 farklı araç değiştirerek kaçtığı tespit edilen şüphelilerden G.S., T.S. ve S.A. isimli şahısların olaydan yaklaşık 2,5 saat sonra Kırklareli ilinden yurt dışına çıktıkları belirlenmiştir. Diğer şüpheli şahısların aranmalarına devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.

4 ŞAHIS YAKALANDI

Açıklamada, yapılan arşiv araştırmalarında L.E.E.'nin olayın failleri olduğu belirlenen şahısların ulaşımını sağlayan kişi olduğu ve kendisine yönelik 6 Haziran 2023 tarihinde Şişli’de silahlı saldırı gerçekleştirildiği de belirtildi. Şahsın tedavisinin ardından taburcu edildiği, şüpheli şahıslarla beraber hareket eden ve kaçmasına yardım eden L.E.E., I.A., A.F.M.M. ve P.Y. isimli 4 şahsın yakalandığı ve 2 adet silahın ele geçirildiği ifade edildi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

'ÇOK PROFESYONELDİLER, ÇOK RAHATTILAR'

Öte yandan olayın tanıkları, saldırı anlarını anlattı.

Mahalle sakini Şaban İskender ise "Akşam saat 10.30 civarlarıydı, biz de burada sohbet ediyorduk. Bir tane beyaz araba buraya park etti, önünde de krem rengi bir araba park etti. Birden silah sesleri gelmeye başladı. Biz de sağa sola kaçıştık. Bir dakika kadar çatışma sürdü, adamlar profesyoneldi.

Beyaz arabadan inenlerden birisinin mermisi bitince silahı atıp çiğköfteciye kaçtı. Diğerleri onu takip edip orada da sıkmaya devam ettiler. Sonra arabaya binip kaçtılar. Çok profesyoneldiler, çok rahattılar, daha sonra biz de gidip yaralılara müdahale ettik" şeklinde anlattı.

BABA ANAS: POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ GÜZEL ÇALIŞTI

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Abdülkadir Anas'ın babası açıklamalarda bulundu. Baba Anas, "Biz Türkiye'ye ziyarete geldik. Hepimiz Allah'tan geldik ve tekrar ona döndürüleceğiz. Polis ve sağlık ekipleri çok güzel çalıştı. Bunun için Türkiye'ye teşekkür ederim" cümleleriyle sözlerine başladı.

'SİYASİ BİR DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Baba gazetecilerin bu olayın siyasetle bir ilgisi olup olmadığı sorusuna da yanıt verdi. Baba, "Hayır siyaset söz konusu değil, siyasi bir şey yok. Siyasetle işimiz yok, biz Filistin asıllı İsrailli Araplarız ve ben İsrail pasaportuna sahibim. Biz sürekli Türkiye'ye ziyarette bulunurduk. Elhamdülillah hiçbir şey yok. İsrail pasaportu yanımda. Siyaset yok işin içinde" yanıtını verdi.

'HİÇBİR TEHDİT YOKTU'

Oğluyla Sapanca'ya gittiklerini de belirten baba Anas, olayın neden gerçekleştiğine ilişkin soruya, "Ben hiçbir şey bilmiyorum. Türkiye'ye oğlumu ziyaret etmeye geldim. O sürekli Türkiye'deydi ailesi ile beraber, daha fazla bir şey yok" diye yanıtladı. Oğlunun herhangi bir tehdit alıp almadığı sorusuna da yanıt veren baba, "Hayır herhangi bir tehdit veya bir şey yoktu. Hatta aksine biz Türkiye'de çok rahattık. Hiçbir tehdit yoktu" dedi.

Kaynak: Ajanslar