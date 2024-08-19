Eyüpspor Süper Lig'deki İlk Galibiyetini Aldı

Trendyol Süper Lig'in 2. hafta maçında Eyüpspor, sahasında Bodrum FK'yi konuk etti. Eyüpspor, Bodrumspor'u 4-1 mağlup etti.

Süper Lig'in 2. haftasında İkas Eyüpspor sahasında, Bodrumspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’ndaki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetti.

Konuk takım Bordumspor deplasmanda Zdravkov Dimitrov’un 30. dakikada attığı golle 1 -0 öne geçti. Eyüpspor 46. dakikada Gianni Bruno ve 55. dakikada Mame Thiam, 86.dakikada Samu Saiz ve 90+5’te Halil Akbunar’ın attığı gollerle galibiyeti aldı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Eyüpspor sahasında Bodrumspor’u 4 -1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu.

Kaynak: ANKA