Kayserispor-Samsunspor Maçının Hakemi Belli Oldu

Süper Lig'de 19. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler açıklandı. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan atamalar neticesinde Cumartesi günü Kayseri'de oynanacak Kayserispor-Samsunspor maçının hakemi de belli oldu. Merkez Hakem Kurulu, bu maça Zorbay Küçük’ü atadı. Küçük’e bu maçta yarımcı hakemler olarak Murat Tuğberk Curbay ve Murat Temel yardımcılık yapacak.

KAYSERİSPOR'LA İKİNCİ MAÇ

Zorbay Küçük, bu sezon Kayserispor'un deplasmanda 1-0 kazandığı Hatayspor maçını yönetmişti. 11 Ocak Cumartesi günü RHG Enertürk Enerji Stadı'nda oynanacak olan Kayserispor-Samsunspor maçı saat 13.30’da başlayacak.

Kaynak: İHA