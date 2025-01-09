İlk Yarı Galibiyete Yetti: Fenerbahçe Kupaya Rahat Başladı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu ilk haftasında deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu’nda Kasımpaşa ile Fenerbahçe Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. Mücadele 3-0 sarı-lacivertlilerin üstünlüğü ile sona erdi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan ve hakem Kadir Sağlam'ın yönettiği maçta sahaya U19 ağırlıklı bir kadroya çıkan Kasımpaşa'ya karşı zorlanmayan Fenerbahçe'nin gollerini 2. dakikada Youssef En-Nesyri, 27. dakikada Yusuf Akçiçek ve 45+1'de Bartuğ Elmaz kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe grubun ilk maçları sonrasında 3 puanla ikinci sıraya yükselirken, 0 puanda kalan Kasımpaşa beşinci sırada yer aldı.
Grubun bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Erzurumspor FK'yi ağırlarken, Kasımpaşa deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak.
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