West Ham'da Graham Potter Dönemi

Graham Potter, West Ham United ile anlaşarak yeniden Premier Lig'e döndü.

West Ham'da Graham Potter Dönemi

İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'da Julen Lopetegui'den boşalan teknik direktörlük görevine Graham Potter getirildi.

West Ham United Kulübü, 49 yaşındaki İngiliz çalıştırıcıyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Potter, kariyerinde Östersunds, Swansea City, Brighton ve son olarak 2022-2023 sezonunda Chelsea'de görev yaptı.

Premier Lig'de 20 haftada 23 puan toplayan West Ham United, 14. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler
Premier Lig West Ham United
Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'taki Rakibi Belli Oldu Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'taki Rakibi Belli Oldu
Tencereye 2 Damla Damlatın Yeter : Kuru Fasulye Dağılmıyor Tencereye 2 Damla Damlatın Yeter : Kuru Fasulye Dağılmıyor
Para Harcamayı ve Gezmeyi Sevmeyen 4 Burç! Çok Cimriler Para Harcamayı ve Gezmeyi Sevmeyen 4 Burç! Çok Cimriler
Fatih Terim Yarın İlk Lig Maçına Çıkacak Fatih Terim Yarın İlk Lig Maçına Çıkacak