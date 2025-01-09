Fatih Terim Yarın İlk Lig Maçına Çıkacak

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab teknik diktörü Fatih Terim yarın ligdeki ilk maçına çıkacak. Deneyimli teknik adamın rakibi Merih Demiral'ın takımı Al Ahli olacak.

Fatih Terim Yarın İlk Lig Maçına Çıkacak

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab, teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki ilk lig maçına yarın Al Ahli karşısında çıkacak.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında Al Shabab, yarın saat 20.00'de Cidde kentindeki Prens Abdullah Al-Faisal Stadı'nda Al Ahli'ye konuk olacak.

Ligde 13 hafta sonunda 23'er puan toplayan iki takımdan Al Ahli 5'inci, Al Shabab ise 6'ncı sırada bulunuyor.

Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Al Ahli karşısında ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Al Ahli ise ligde yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisiyle formda bir dönem geçiriyor.

Al Shabab, Fatih Terim'in takımdaki ilk resmi sınavında Al Fayha'yı 2-1 yenerek Suudi Arabistan Kral Kupası'nda yarı finale yükselmişti.

Kaynak: AA

Etiketler
Fatih Terim
Galatasaray'da Yıldız İsimle Yollar Ayrıldı Galatasaray'da Yıldız İsimle Yollar Ayrıldı
Mart Gelmeden Mutlaka Budanması Gereken Bitkiler! Daha İyi Gelişecekler Mart Gelmeden Mutlaka Budanması Gereken Bitkiler! Daha İyi Gelişecekler
Para Harcamayı ve Gezmeyi Sevmeyen 4 Burç! Çok Cimriler Para Harcamayı ve Gezmeyi Sevmeyen 4 Burç! Çok Cimriler
Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'taki Rakibi Belli Oldu Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'taki Rakibi Belli Oldu