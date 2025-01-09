Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'taki Rakibi Belli Oldu

Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'ta ilk turda karşılaşacağı rakip belli oldu.

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Zeynep Sönmez'in Avustralya Açık'taki Rakibi Belli Oldu

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık tek kadınlar ilk turunda ev sahibi ülkeden Talia Gibson ile karşı karşıya gelecek.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ta 12 Ocak Pazar günü başlayacak ana tablo maçlarının kurası çekildi.

Dünya sıralamasında 93'üncü basamakta bulunan Zeynep Sönmez, tek kadınlar ilk turunda klasmanın 150. sırasındaki Avustralyalı Talia Gibson ile eşleşti.

Milli tenisçi, rakibini elemesi durumunda ise ikinci turda İspanyol Paula Badosa (11 numaralı seribaşı) ile Çinli Xinyu Wang arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA

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