Adanaspor'da Yaprak Dökümü

Adanaspor, tam 4 oyuncusuyla yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada söz konusu oyunculara kariyerlerinde başarılar dilendi.

Adanaspor'da Yaprak Dökümü

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, 4 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Uğur Demirok, Turgay Gemicibaşı, Devran Şenyurt ve Metehan Mustafa Mollaoğlu ile karşılıklı olarak yollarını ayırmıştır. Oyuncularımıza kulübümüze verdikleri hizmet için teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: AA

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