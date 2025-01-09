Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı ile Opet Arasında Yeni Anlaşma

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe ile Opet arasında yeni bir sponsorluk anlaşması imzalandı.

Ülker Stadı’nda gerçekleşen törende Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, Opet Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı Menajeri Nalan Ramazanoğlu, Başantrenör Valerie Garnier ve oyuncular Alperi Onar ile Emma Meesseman hazır bulundu.

ALİ KOÇ DA KATILDI

Etkinlikte, kulüp başkanı Ali Koç, oyuncular Gabby Williams ve Nyara Sabally ile Opet yetkilileri de yer aldı. Toplantıda kulüp başkanı Ali Koç, oyunculardan Gabby Williams ve Nyara Sabally ile Opet yetkilileri de hazır bulundu. Sponsorluk kapsamında Opet, isim ve göğüs sponsoru olarak sarı-lacivertli takımın forması üzerinde yer alacak.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, yarıştığı her kulvarda namağlup kimliğini sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nı tebrik ederek, "2018 yılından geçtiğimiz sezona kadar Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımımızın isim sponsoru olarak kupalar kazanırken her zaman yanımızda olan Opet ile yepyeni bir yolculuğa çıktık” ifadelerini kullandı.

"3. KUPAYI KAZANMAK HEDEFİMİZ"

Çok özel bir anlaşmayı duyurmanın gururunu yaşadıklarını belirten Mustafa Kemal Danabaş ise "Sorumluluğumuzun çok büyük olduğunun farkındayız. 2 kere üst üste kazandığımız Avrupa Ligi şampiyonluğundan sonra 3. kere kupayı camiamıza hediye etmek en büyük hedefimiz" dedi.

"BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Opet Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, spor ve kadının gücünün bir arada olmasına vurgu yaparak "Yarıştığı her kulvarda kendini kanıtlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na adımızı vermek bizim için gurur verici. Daha umut dolu bir gelecek inşa etmeye katkı sağlayacağımıza yürekten inanıyorum. Herkese teşekkür ediyor ve iş birliğimizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

“ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ”

Sarı-lacivertli takımın başantrenörü Valerie Garnier de "Bugün çok önemli bir yol arkadaşlığının lansmanı için buradayız. Fenerbahçe’nin dünyanın en büyük spor kulübü olduğuna bir kez daha tanıklık ediyoruz. Çok büyük iki marka bugün güçlerini birleştiriyor. Bizler de yeni zaferler kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Opet’e 'ailemize hoş geldiniz" diyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Tören, imzaların atılmasının ardından fotoğraf çekimi ve hediye takdimiyle sona erdi.

İmza töreni sonrası Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı'nın başantrenörü Valerie Garnier’in doğum günü kutlandı.

Kaynak: AA