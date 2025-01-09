Galatasaray TFF'ye İstifa Çağrısını Yineledi

Galatasaray Kulübü, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen tribün bloke cezaları nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sarı kırmızılı kulüp Türkiye Futbol Federasyonu yönetimini yeniden istifaya davet etti.

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Galatasaray TFF'ye İstifa Çağrısını Yineledi

Galatasaray, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Futbol Federasyonu'nu yeniden istifaya çağırdı.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

Galatasaray taraftarını susturamazsınız!

Türkiye Futbol Federasyonu, kulübümüze karşı gösterdiği taraflı ve hasmane tutumunu bu akşam açıkladığı Disiplin Kurulu kararıyla bambaşka bir seviyeye taşımıştır. Hiçbir dayanağı olmayan bir kararla stadımızın yarısından fazlasına denk gelen sayıda taraftarımızın biletleri T. Konyaspor ile oynayacağımız iç saha maçında bloke edilmiştir.

Bu karar, bir kulübün yandaşlığını yapmaktan başka hiçbir görevi kalmamış olan federasyonun tamamen iflas ettiğinin en net göstergesidir.

Amaç bellidir; rakiplerimiz açısından en çekinilen yer olan stadyumumuzu ve taraftarımızı susturmak, pasifize etmek...

Buradan bu kararın sahiplerine sesleniyoruz: Türk sporuna daha fazla zarar vermeden, istifa edin!

Ve şunu unutmayın:

Siz durdurmaya çalışırsınız, biz daha fazlası oluruz!

Siz susturmaya çalışırsınız, biz daha çok bağırırız!

Hangi kirli ittifakla karşımıza çıkarsanız çıkın, iyi ve doğru kazanır, Galatasaray kazanır!"

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Kaynak: Haber Merkezi

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