Karadeniz'de Şampiyonluk Gecesi: Galatasaray 26. Kupa İçin Sahada

Trendyol Süper Lig’de nefesler tutuldu, tüm Türkiye Samsun’a kilitlendi. Lider Galatasaray, Samsunspor deplasmanında galip gelmesi durumunda üst üste 4. şampiyonluğunu ilan ederek 26. kez Türkiye’nin en büyüğü olacak. İşte Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’ndan anlık gelişmeler ve dev maçın canlı anlatımı...

Türk futbol tarihinin en kritik akşamlarından biri Karadeniz’de yaşanıyor. Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor’un konuğu olan Galatasaray, şampiyonluk kupasının ucundan tutmak için sahaya çıktı.

İşte sıcak gelişmeler...

MAÇTA İKİNCİ GOL

Samsunspor'un yıldızı Mouandilmadji, bir kez daha topla buluşup ceza sahasına yöneldi. Çadlı forvet, bu kez Günay Güvenç'i ters köşeye yatırıp takımı adına skoru dengelemeyi başardı.

İLK GOL GELDİ

Orta sahada Victor Osimhen'in yerde kaldığı pozisyon sonrasında Yunus Akgün topla ilerledi ve enfes bir aşırtma vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

MAÇ BAŞLADI

Samsunspor - Galatasaray maçında ilk düdük geldi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Marius

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Osimhen

