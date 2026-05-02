Karadeniz'de Şampiyonluk Gecesi: Galatasaray 26. Kupa İçin Sahada
Trendyol Süper Lig’de nefesler tutuldu, tüm Türkiye Samsun’a kilitlendi. Lider Galatasaray, Samsunspor deplasmanında galip gelmesi durumunda üst üste 4. şampiyonluğunu ilan ederek 26. kez Türkiye’nin en büyüğü olacak. İşte Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’ndan anlık gelişmeler ve dev maçın canlı anlatımı...
Türk futbol tarihinin en kritik akşamlarından biri Karadeniz’de yaşanıyor. Süper Lig’in 32. haftasında Samsunspor’un konuğu olan Galatasaray, şampiyonluk kupasının ucundan tutmak için sahaya çıktı.
İşte sıcak gelişmeler...
Samsunspor'un yıldızı Mouandilmadji, bir kez daha topla buluşup ceza sahasına yöneldi. Çadlı forvet, bu kez Günay Güvenç'i ters köşeye yatırıp takımı adına skoru dengelemeyi başardı.
Orta sahada Victor Osimhen'in yerde kaldığı pozisyon sonrasında Yunus Akgün topla ilerledi ve enfes bir aşırtma vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
Samsunspor - Galatasaray maçında ilk düdük geldi.
Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Marius
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Osimhen
