Türkiye Belediyeler Birliği Seçiminde Arbede
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından TBB'de yeni yönetimin belirlenmesi için bugün yapılması planlanan seçimde arbede çıktı. Arbedenin İmamoğlu'nun mektubunun okunduğu sırada yaşandığı belirtildi.
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yeni yönetimi için yapılan seçimde arbede çıktı. İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mektubu okunurken bir grup ayağa kalktı.
Kaynak: ANKA
