İran'ın Teklifine Trump'tan Yanıt Geldi: 'İran'dan Erkenden Ayrılmayacağız'

Donald Trump, İran ile yürütülen süreçte erken bir geri çekilmenin söz konusu olmayacağını belirterek, “Sorunun yeniden büyümesine izin vermeyeceğiz” dedi. Florida’da yaptığı konuşmada İran’ın sunduğu teklifleri yeterli bulmadığını ifade eden Trump, anlaşmanın ABD’nin çıkarlarına uygun şekilde sonuçlanacağını vurguladı.

İran'ın Teklifine Trump'tan Yanıt Geldi: 'İran'dan Erkenden Ayrılmayacağız'
ABD Başkanı Donald Trump, Florida eyaletinin Villages bölgesinde kendisine oy veren seçmenlere yönelik yaptığı konuşmasında, zaman zaman İran'la ilgili açıklamalara yer verdi.Kendisine yönelik üçüncü suikast girişiminin ardından ilk defa kamuoyu önünde görünen Trump, "(İran'dan) erken ayrılıp sorunun yeniden ortaya çıkmasına izin vermeyeceğiz." diye konuştu.Trump, "İranlılar bize yapmamız gereken türden bir anlaşmayla gelmiyorlar. Bu işi uygun bir şekilde halledeceğiz." ifadelerini kullandı.

İran'ı yönetenlerin "oldukça kötü insanlar" olduğunu ileri süren ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin "iki haftalık süre içinde 42 bin protestocuyu öldürdüğünü" iddia etti.Trump, İran'ın geçişleri kapaması nedeniyle "400'e yakın geminin" Hürmüz Boğazı'nda mahsur kaldığını vurguladı.İran'ın donanması hakkında da konuşan Trump, bu ülkeye ait 159 geminin iki hafta içinde batırıldığını söyledi.

Trump, NATO'ya "trilyonlarca dolar harcadıklarının", buna rağmen Körfez'de verdikleri mücadelede ABD'nin NATO'dan hiçbir yardım alamadığının altını çizdi.

