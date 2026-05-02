Fransa Geri Adım Attı: 'Macron’un Sözleri Türkiye’yi Hedef Almadı'

Emmanuel Macron’un Yunanistan ziyareti sırasında yaptığı “tehdit durumunda yanınızdayız” açıklaması Ankara’da tepkiyle karşılandı. Tartışmaların büyümesi üzerine Fransa yönetimi geri adım attı ve sözlerin Türkiye’yi hedef almadığını savundu. Paris, açıklamanın genel bir güvenlik ilkesine dayandığını belirtirken, Ankara-Atina hattındaki diyaloğu desteklediklerini vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un 25 Nisan’da Atina’da Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile katıldığı açık oturumda, Türkiye’nin adını anmadan Fransa’nın olası bir “tehdit” durumunda Yunanistan’ın yanında duracağını açıklamasının ardından Paris’ten geri adım geldi.

HEDEF TÜRKİYE DEĞİLMİŞ

Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın haftalık basın toplantısında CNN Türk muhabiri Arzu Morin’in sorularını yanıtlayan Dışişleri Sözcüsü Pascal Confavreux, Macron’un sözlerinin Türkiye’yi hedef almadığını savundu. “Cumhurbaşkanı’nın sözleri ilkesel bir çerçevede sarf edildi; bir Avrupa topraklarına yönelik saldırı söz konusu olduğunda, tüm müttefiklerimiz ve ortaklarımız için yanıt aynıdır” diye konuşan sözcü, Macron’un herhangi bir ülkeyi özellikle hedef almadığını öne sürdü.

Türkiye ile Yunanistan arasında devam eden diyaloğu desteklediklerini belirten sözcü, Yunan basınında yer alan “Ankara’ya net mesaj” yorumları hakkında ise, “Biz buraya basın yorumcuları hakkında değerlendirme yapmaya gelmedik” değerlendirmesinde bulundu.

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Macron, sözkonusu oturumda “Türkiye’nin Ege Denizi’nde Yunanistan’ın egemenliğine karşı bir adım atması durumunda Fransa’nın ne yapacağı” sorusuna “İttifak ve dostluk çok basit bir şeydir. Gece yatağa gittiğinizde kendinize ‘Yarın ne yapacak?’ diye sormazsınız, bunu bilirsiniz. Egemenliğiniz risk altındaysa yapmanız gerekeni yaparsınız. Biz burada olacağız” yanıtını vermişti. Macron’un sözleri Ankara’nın tepkisini çekerken, Atina cephesinde ise ittifakın göstergesi olarak yorumlanmıştı.

Macron’un Yunanistan ziyaretinde, iki ülke arasında taraflardan birinin saldırıya uğraması durumunda karşılıklı savunma maddesini de içeren stratejik savunma anlaşması kalıcı olarak uzatılmıştı.

