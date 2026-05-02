İstanbul'da Vakıfbank Mucizesi! 0-2'den Döndü, Finale Yürüdü

İstanbul voleybolda unutulmaz bir yarı final mücadelesine sahne oldu. VakıfBank, İtalyan temsilcisi A. Carraro Imoco karşısında uçurumun kenarından dönerek Avrupa’nın en büyük kupası için final biletini kaptı.

UÇURUMUN KENARINDAN DÖNÜŞ

Maça tutuk başlayan sarı-siyahlılar, ilk seti 25-22, ikinci seti ise 25-18 kaybederek 2-0 geriye düştü. Herkesin 'maç bitti' dediği anda sahneye dünya yıldızı Tijana Boskovic çıktı.

Üçüncü seti 29-27 gibi nefes kesen bir skorla kazanan temsilcimiz, dördüncü sette Markova ve Dangubic’in de devreye girmesiyle hakimiyeti tamamen eline aldı.

Bu seti de 25-23 kazanan VakıfBank, maçı karar setine taşıdı.

KARAR SETİNDE GELEN FİNAL

Dördüncü sette VakıfBank camiasını üzen bir olay yaşandı. Takımın önemli isimlerinden Katarina Dangubic, yaşadığı sakatlık sonrası salonu sedyeyle terk etmek zorunda kaldı.

VakıfBank, final setine 3-0 geride başlamasına rağmen Markova’nın kritik sayılarıyla 5-4 öne geçti. Karar setini 15-11 kazanan temsilcimiz, 3-2’lik skorla dev bir zafer elde etti.

Adını finale yazdıran VakıfBank, şampiyonluk maçında Eczacıbaşı Dynavit-Savino Del Bene eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: AA