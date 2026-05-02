Samsunspor-Galatasaray Maçında İlk 11'ler Belli Oldu
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bu akşam deplasmanda Samsunspor karşısında 26. şampiyonluk için sahaya çıkıyor.
İlk 11'ler belli oldu:
Samsunspor: Okan, Mendes, Satka, Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Yalçın, Holse, Coulibaly, Ndiaye, Marius
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış, Osimhen
