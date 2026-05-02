Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Belli Oldu

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) yeni yönetimi için yapılan seçim sonuçlandı. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Vahap Seçer oldu Seçim öncesinde de arbedeyaşandı. TBB Meclisi; Başkan, Meclis Başkanlık Divanı, İhtisas Komisyonu Üyeleri ile Encümen Üyeleri seçimi yapılması amacıyla Ankara'da bir otelde toplandı.

TBB Başkanvekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in açılış konuşmalarının ardından Divan'da konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, tutuklu bulunan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun mektubunu okumak istemesi üzerine, salonda tepkiler oluştu.

Salonda bulunan bir grubun kürsüye yönelmesi üzerine arbede yaşandı. Yaşanan arbedenin ardından Olağan Meclis Toplantısı'na bir süre ara verildi ve salon boşaltıldı. Salonda düzenin yeniden sağlanmasının ardından toplantının devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA