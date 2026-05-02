SGK Uzmanı İsa Karakaş'tan Kritik Açıklama: Emekliye Seyyanen Zam Yapılacak mı?

İsa Karakaş, Türkiye’de emeklilerin merakla beklediği zam sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Nisan enflasyonunun açıklanmasıyla 4 aylık farkın netleşeceğini belirten Karakaş, Temmuz zammının yüzde 16-18 aralığında olabileceğini ifade ederken, Ankara kulislerinde ek zam ya da refah payı beklentisine yönelik kritik açıklamalarda bulundu.

Emekliler yılın ikinci yarısında ne kadar zam alacağını merak ediyor. Pazartesi günü Nisan enflasyonu açıklanması ile 4 aylık enflasyon farkı belli olacak. Mayıs ve Haziran enflasyonlarının açıklanması ile de 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.

3 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Ocak ayında yüzde 12,19 zam alan SSK ve Bağ-kur emeklisi yılın ikinci yarısında maaşlara ekstra bir iyileştirme gelip gelmeyeceğini merak ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşında 3 aylık enflasyon farkına göre yüzde 10,04 oranında bir güncelleme kesinleşti.

Nisan enflasyonu küresel savaş tamtamlarının etkisiyle şaha kalkan petrol ve enerji fiyatlarının maliyet yükü, ilk kez bu veriyle tam olarak gün yüzüne çıkacak. SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş Türkiye gazetesinde, temmuz ayında emekli maaşlarına yapılacak zammın yüzde 16 ila yüzde 18 bandında olabileceğini söyledi.

SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?

Karakaş, seyyanen zam veya refah payı ile ilgili de şu ifadeleri kullandı:

“Ankara kulislerinden maalesef diyorum… Savaşın getirdiği belirsizlikler ve bütçe disiplini gerekçeleri ileri sürülmektedir. Yukarıda belirttiğimiz yasa gereği verilmesi gereken güncelleme dışında şimdilik ufukta ilave iyileştirme görünmüyor”

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? İşte 1 Mayıs Cuma Güncel Döviz Kurları Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? İşte Güncel Döviz Kurları
Türkiye'nin Maden Devi Şahlanıyor: Eskişehir'e 500 Milyon Dolarlık Dev Yatırım Türkiye'nin Maden Devi Şahlanıyor: Eskişehir'e 500 Milyon Dolarlık Dev Yatırım
Gülistan Doku Davasında 'Belge' Krizi: 'Başa mı Döndük?' Gülistan Doku Davasında 'Belge' Krizi: 'Başa mı Döndük?'
14 İlde Sarı Kod Alarmı: Sıcaklıklar 10 Dereceye Kadar Düşecek 14 İlde Sarı Kod Alarmı: Sıcaklıklar 10 Dereceye Kadar Düşecek
Fransa Geri Adım Attı: 'Macron’un Sözleri Türkiye’yi Hedef Almadı' Fransa Geri Adım Attı: 'Macron’un Sözleri Türkiye’yi Hedef Almadı'
Hamaney'den 'Ekonomik Savaş' Çağrısı: 'Düşmanı Bu Alanda da Yeneceğiz' Hamaney'den 'Ekonomik Savaş' Çağrısı: 'Düşmanı Bu Alanda da Yeneceğiz'
Nüfus Krizine Karşı 10 Yıllık Plan: Türkiye 'Aile Vizyonu'nu Açıkladı Nüfus Krizine Karşı 10 Yıllık Plan: Türkiye 'Aile Vizyonu'nu Açıkladı