Türkiye'nin Maden Devi Şahlanıyor: Eskişehir'e 500 Milyon Dolarlık Dev Yatırım

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Eskişehir Kırka Bor İşletmesi’nde maden işçileriyle bir araya geldi.

Türkiye’nin maden ihracatının yüzde 20’sini tek başına sırtlayan Eti Maden’in yeni vizyonunu açıklayan Bayraktar, Eskişehir’i madencilikte dünyanın çekim merkezi haline getirecek 500 milyon dolarlık yatırım paketinin detaylarını paylaştı.

BORUN BAŞKENTİNDE 'LİTYUM' DEVRİMİ

Bakan Bayraktar, pilot çalışmaları tamamlanan Lityum Karbonat tesislerinde artık endüstriyel üretime geçildiğini duyurdu. Bu yıl içinde temelleri atılacak tesislerle Türkiye, batarya teknolojilerinin kalbi olan lityumda dışa bağımlılığı azaltacak adımları hızlandırıyor.

Bayraktar, "Penta 5 ve Penta 6 tesislerimizin yanı sıra lityum karbonat tesislerimizin temellerini bu yıl atıyoruz. Eskişehir için 2026 yılı, dev yatırımların istihdama dönüştüğü yıl olacak" dedi.

KÜRESEL PAZARDA YÜZDE 65'LİK HAKİMİYET

Eti Maden’in bir dünya markası olduğunun altını çizen Bakan Bayraktar, kurumun başarı karnesini şu verilerle özetledi:

Dünya Liderliği: Küresel bor pazarında yüzde 65 pay ile sarsılmaz liderlik.

Dev İhracat: Yıllık ortalama 1,4 milyar dolarlık döviz girdisi.

Büyük İstihdam: 8 bin çalışanla Türkiye ekonomisine dev katkı.

Üretim Kapasitesi: Sadece Kırka tesislerinde yıllık 1,4 milyon ton üretim.

NADİR TOPRAK ELEMENTLERİNDE YENİ SAFHA

Beylikova'daki nadir toprak elementleri sahasına da değinen Bayraktar, 2026 yılının Eti Maden için stratejik bir kırılma noktası olacağını belirtti.

Yeni kurulacak Penta 6 tesisinde 300 yeni personelin istihdam edileceğini söyleyen Bakan Bayraktar, "Hem Eti Maden'i büyütüyor hem de Türkiye'nin ihracat rekorlarına madencilikten güç katıyoruz" ifadelerini kullandı.

500 MİLYON DOLARLIK HAMLE

Yatırımların mali portresine dair soruları yanıtlayan Bayraktar, üç büyük tesisin toplam maliyetinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Eti Maden'in güçlü finansal yapısıyla bu yatırımları hayata geçireceklerini belirten Bakan, tesislerin tamamlanmasıyla Eskişehir'in sadece ham madde değil, ileri teknoloji maden ürünleri üreten bir merkeze dönüşeceğini vurguladı.

Kaynak: AA