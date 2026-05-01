Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? İşte 1 Mayıs Cuma Güncel Döviz Kurları

Küresel ve yurt içi gelişmelerin etkisiyle döviz kurlarındaki dalgalanma sürüyor. Özellikle dolar ve eurodaki anlık değişimler, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Yeni işlem gününde dolar/TL kuru 45,13 seviyelerinde işlem görürken, euro/TL ise 52,93 bandında seyrediyor. Günün ilk saatlerinde piyasalarda yukarı yönlü hareket dikkat çekti.

TCMB EFEKTİF KURU AÇIKLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, doların dünkü efektif kuru alışta 45,1361 TL, satışta ise 45,1592 TL olarak kaydedildi. Önceki gün ise bu rakamlar alışta 44,9390 TL, satışta 45,1191 TL seviyesindeydi.

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Uluslararası piyasalarda ise euro/dolar paritesi 1,1729 seviyesinde bulunurken, sterlin/dolar paritesi 1,3600 ve dolar/yen paritesi 157,17 düzeyinde işlem gördü.

DOLAR VE EURO GÜNE NASIL BAŞLADI?

Euro/TL ise sabah saatlerinde 52,94 TL civarında dengelendi.

