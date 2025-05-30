Galatasaray'a Kapıları Kapattı

Süper Lig’de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray’da kaleci Fernando Muslera ile yolların ayrılacağı kesinleşirken, yeni kaleci arayışlarına başlandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray’ın Ligue 1 ekiplerinden Nice’in kalecisi Marcin Bulka’ya transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi. Yıldız ismin bu teklife cevabının ise ‘ret’ olduğu belirtildi.

Yıldız kalecinin İtalya ve İngiltere ekiplerinden teklif aldığı belirtilirken, Bulka’nın bu liglerde forma giymek istediği kaydedildi.

Bulka’nın Nice ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.

Kaynak: Haber Merkezi