Galatasaray'a Kapıları Kapattı

Süper Lig şampiyonu Galatasaray'a yıldız kaleci Bulka'dan kötü haber geldi. 25 yaşındaki file bekçisi kararını açıkladı.

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Galatasaray'a Kapıları Kapattı

Süper Lig’de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray’da kaleci Fernando Muslera ile yolların ayrılacağı kesinleşirken, yeni kaleci arayışlarına başlandı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Galatasaray’ın Ligue 1 ekiplerinden Nice’in kalecisi Marcin Bulka’ya transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi. Yıldız ismin bu teklife cevabının ise ‘ret’ olduğu belirtildi.

Galatasaray'a Kapıları Kapattı - Resim : 1

Yıldız kalecinin İtalya ve İngiltere ekiplerinden teklif aldığı belirtilirken, Bulka’nın bu liglerde forma giymek istediği kaydedildi.

Bulka’nın Nice ile 1 yıllık sözleşmesi daha bulunuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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