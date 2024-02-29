Juventus'a Pogba şoku: 4 yıl süreyle futboldan men edildi

Juventus forması giyen Paul Pogba'nın doping testi pozitif çıktı. Pogba 4 yıl süreyle futboldan men edildi.

Juventus'a Pogba şoku: 4 yıl süreyle futboldan men edildi

İtalya Seria A ekiplerinden Juventus’un yıldız oyuncusu Paul Pogba’nın doping testi pozitif çıktı.

Udinese ile oynanan ilk hafta maçının ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosterona rastlanan Pogba, futboldan 4 yıl men edildi.

İtalya’da yayın yapan ANSA’nın haberine göre, Eylül 2023'te yapılan ilk testi pozitif çıkan 30 yaşındaki Pogba, geçici men cezası almıştı. Pogba'nın daha sonra Ekim 2023'te ikinci numunesine yapılan test de pozitif çıkmıştı. Son olarak Juventus'un 3 Eylül 2023'te Empoli ile oynadığı maçta görev yapan Pogba, söz konusu tarihten bu yana sahalardan uzak kalmıştı.

Etiketler
Paul Pogba Juventus İtalya Serie A
Show TV'deki Kızılcık Şerbeti dizisine yeni başrol... İlk sahne paylaşıldı Show TV'deki Kızılcık Şerbeti dizisine yeni başrol... İlk sahne paylaşıldı
Orkide eğer açmıyor ve soluyorsa bu yöntemi deneyin! Çiçekler asla paylaşmamıştı Orkide eğer açmıyor ve soluyorsa bu yöntemi deneyin! Çiçekler asla paylaşmamıştı
Fenerbahçe, 3-1 kazandı! Fenerbahçe, 3-1 kazandı
Fenerbahçe 2-0 öne geçti, finale yükseldi! Fenerbahçe 2-0 öne geçti, finale yükseldi
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın!' İslam Memiş'ten altın uyarısı: 'Cuma günü bitiyor, hazırlığa başlayın!'
Merkez Bankası eski başekonomisti açıkladı: Dolar kuru neden sabit tutuluyor? Dolar kuru neden sabit tutuluyor?
Seçimden sonra kimse tutamayacak: Gıda, benzin ve ilaca büyük zam yolda! Seçimden sonra kimse tutamayacak: Gıda, benzin ve ilaca büyük zam yolda!
Erdoğan emekli maaşlarını işaret etti, uzmanı 'gerçeği' açıkladı: Gerçek budur! Erdoğan emekli maaşlarını işaret etti, uzmanı 'gerçeği' açıkladı
Sabunla yıkamamanız gereken 5 şey Sabunla yıkamamanız gereken 5 şey