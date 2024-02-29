Juventus'a Pogba şoku: 4 yıl süreyle futboldan men edildi

İtalya Seria A ekiplerinden Juventus’un yıldız oyuncusu Paul Pogba’nın doping testi pozitif çıktı.

Udinese ile oynanan ilk hafta maçının ardından alınan numunesinde yüksek oranda testosterona rastlanan Pogba, futboldan 4 yıl men edildi.

İtalya’da yayın yapan ANSA’nın haberine göre, Eylül 2023'te yapılan ilk testi pozitif çıkan 30 yaşındaki Pogba, geçici men cezası almıştı. Pogba'nın daha sonra Ekim 2023'te ikinci numunesine yapılan test de pozitif çıkmıştı. Son olarak Juventus'un 3 Eylül 2023'te Empoli ile oynadığı maçta görev yapan Pogba, söz konusu tarihten bu yana sahalardan uzak kalmıştı.