Fenerbahçe 2-0 öne geçti, finale yükseldi!

Kadınlar EuroLeague'de son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, çeyrek final serisi ikinci maçında İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'ya konuk oldu.

İlk maçı 98-91 kazanan Fenerbahçe, rövanş maçını da üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla 73-67 kazandı ve seride 2-0 öne geçti.

FENERBAHÇE, 10. KEZ FİNALDE

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, bu sonuçla üst üste 4. kez, tarihinde 10. kez 4’lü finalde yer almaya hak kazandı.

FENERBAHÇE'NİN YARI FİNALDE MUHTEMEL RAKİBİ

Öte yandan Fenerbahçe, yarı finalde Casademont Zaragoza-Çukurova Basketbol Mersin eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE-PERFUMERİAZ AVENİDA KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Salon: Pabellon Municipal Wurzburg

Hakemler: Lukasz Jankowski (Polonya), Edgard Ceccarelli (Fransa), Alessandro Perciavalle (İtalya)

Perfumerias Avenida: Antonia Delaere 2, Leonor Rodriguez 14, Arica Carter 14, Laura Fil 9, Bernadett Hatar 4, Olcay Çakır 2, Sika Kone 12, Lucia Rodriguez 3, Alexis Prince 2, Andrea Vilaro 5

Başantrenör: Luis Rey

Fenerbahçe: Yvonne Anderson 15, Napheesa Collier 14, Kayla McBride 12, Nikolina Milic 14, Sevgi Uzun, Alperi Onar 9, Marieme Badiane 9, Kitija Laksa

Başantrenör: Valerie Garnier

1. Periyot: 19-15 (Avenida lehine)

Devre: 36-30 (Avenida lehine)

3. Periyot: 42-52 (Fenerbahçe lehine

Maç sonucu: 73-67 (Fenerbahçe lehine).

Fenerbahçe'de skor dağılımı: Anderson 15, Collier 14, Milic 14, McBride 12, Badiane 9, Alperi 9.

Kaynak: Gerçek Gündem