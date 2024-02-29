Fenerbahçe 2-0 öne geçti, finale yükseldi!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Perfumerias Avenida'yı mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi. Fenerbahçe, bu sonuçla üst üste 4. kez, tarihinde 10. kez 4’lü finalde yer almaya hak kazandı.

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Fenerbahçe 2-0 öne geçti, finale yükseldi!

Kadınlar EuroLeague'de son şampiyon Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, çeyrek final serisi ikinci maçında İspanya temsilcisi Perfumerias Avenida'ya konuk oldu.

İlk maçı 98-91 kazanan Fenerbahçe, rövanş maçını da üçüncü çeyrekteki etkili oyunuyla 73-67 kazandı ve seride 2-0 öne geçti.

FENERBAHÇE, 10. KEZ FİNALDE

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, bu sonuçla üst üste 4. kez, tarihinde 10. kez 4’lü finalde yer almaya hak kazandı.

Fenerbahçe 2-0 öne geçti, finale yükseldi! - Resim : 1

FENERBAHÇE'NİN YARI FİNALDE MUHTEMEL RAKİBİ

Öte yandan Fenerbahçe, yarı finalde Casademont Zaragoza-Çukurova Basketbol Mersin eşleşmesinin tur atlayanı ile karşılaşacak.

FENERBAHÇE-PERFUMERİAZ AVENİDA KARŞILAŞMASINDAN NOTLAR

Salon: Pabellon Municipal Wurzburg

Hakemler: Lukasz Jankowski (Polonya), Edgard Ceccarelli (Fransa), Alessandro Perciavalle (İtalya)

Perfumerias Avenida: Antonia Delaere 2, Leonor Rodriguez 14, Arica Carter 14, Laura Fil 9, Bernadett Hatar 4, Olcay Çakır 2, Sika Kone 12, Lucia Rodriguez 3, Alexis Prince 2, Andrea Vilaro 5

Başantrenör: Luis Rey

Fenerbahçe: Yvonne Anderson 15, Napheesa Collier 14, Kayla McBride 12, Nikolina Milic 14, Sevgi Uzun, Alperi Onar 9, Marieme Badiane 9, Kitija Laksa

Başantrenör: Valerie Garnier

1. Periyot: 19-15 (Avenida lehine)
Devre: 36-30 (Avenida lehine)
3. Periyot: 42-52 (Fenerbahçe lehine
Maç sonucu: 73-67 (Fenerbahçe lehine).

Fenerbahçe'de skor dağılımı: Anderson 15, Collier 14, Milic 14, McBride 12, Badiane 9, Alperi 9.

Kaynak: Gerçek Gündem

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